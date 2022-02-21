В Краснодарском крае обезвредили шесть боеприпасов времён войны

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В Краснодарском крае обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Краснодарском крае обезвредили шесть боеприпасов времён войны
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

В Абинском районе в окрестностях посёлка Пролетарий местный житель нашёл предметы, похожие на боеприпасы, и обратился в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты и установили, что это три немецкие миномётные мины.

При похожих обстоятельствах в хуторе Армянском Крымского района жители обнаружили две миномётные мины и реактивный снаряд.

Все боеприпасы были вывезены и ликвидированы.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

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