В Москве после реконструкции открыли южный вестибюль станции метро «Динамо»

После реконструкции открыт южный вестибюль станции «Динамо» Московского метрополитена.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вестибюлю вернули исторический облик. Специалисты основывались на архивных документах, чертежах и фотографиях.

Отреставрированы светильники на балконах с деревянным основанием, потолок, фасад, металлические решётки. Воссоздан купол с витражом и подсветкой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.