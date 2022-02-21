В Москве после реконструкции открыли южный вестибюль станции метро «Динамо»

Короткая ссылка
После реконструкции открыт южный вестибюль станции «Динамо» Московского метрополитена.
В Москве после реконструкции открыли южный вестибюль станции метро «Динамо»

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вестибюлю вернули исторический облик. Специалисты основывались на архивных документах, чертежах и фотографиях.

Отреставрированы светильники на балконах с деревянным основанием, потолок, фасад, металлические решётки. Воссоздан купол с витражом и подсветкой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить