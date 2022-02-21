Путин: российский народ признал государства после развала СССР, несмотря на грабёж России
- AP
«Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабёж России, наш народ, именно народ, признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые государства», — сказал Путин в своём обращении.
Он отметил, что Россия помогала партнёрам по СНГ, в том числе Украине, находясь в труднейшем положении.
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. RT ведёт трансляцию.