Губернатор Бочаров встретился с беженцами из Донбасса, прибывшими в Волгоградскую область

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с беженцами из Донбасса, прибывшими в регион.
Губернатор Бочаров встретился с беженцами из Донбасса, прибывшими в Волгоградскую область
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Глава региона пообщался с беженцами и проверил, как они проживают в пунктах временного размещения.

В воскресенье, 20 февраля, в Волжский приехали 433 жителя Донбасса. Из них 150 человек разместили в гостинице «Старт» в Волгограде, остальных — в двух отелях и санатории в городе-спутнике.

Как отметил Бочаров, в течение трёх дней власти примут решение о дальнейшем размещении беженцев в муниципальных образованиях.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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