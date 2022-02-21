Губернатор Бочаров встретился с беженцами из Донбасса, прибывшими в Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с беженцами из Донбасса, прибывшими в регион.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Глава региона пообщался с беженцами и проверил, как они проживают в пунктах временного размещения.

В воскресенье, 20 февраля, в Волжский приехали 433 жителя Донбасса. Из них 150 человек разместили в гостинице «Старт» в Волгограде, остальных — в двух отелях и санатории в городе-спутнике.

Как отметил Бочаров, в течение трёх дней власти примут решение о дальнейшем размещении беженцев в муниципальных образованиях.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.