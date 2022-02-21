Севастополь направит гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Севастополь направит гуманитарную помощь беженцам, прибывшим из Донбасса в Ростовскую область.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Сегодня фура от Севастополя будет загружена и отправится уже в сторону Ростова, где все вещи и продукты первой необходимости — всё это понадобится», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он выразил благодарность предпринимателям, принявшим участие в сборе гуманитарной помощи.

Также губернатор рассказал, что некоторые жители Донбасса самостоятельно прибывают в город — к родственникам и знакомым.

«Для этих вопросов есть штаб «Мы вместе — Севастополь», — добавил он.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.