В Госдуме прокомментировали выдачу COVID-сертификатов по результату теста на антитела

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал выдачу COVID-сертификатов по результату теста на антитела.

«Нужно, чтобы лаборатория, которая выполняет анализ на антитела, была сертифицирована надлежащим образом и выкладывала свою информацию на сайт госуслуг. На портале уже предусмотрено соответствующее поле — туда загружается результат этих анализов, и генерируется соответствующий QR-код на полгода», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, продление пока не предполагается, но не исключено, что в будущем ситуация изменится.

Как отметил Куринный, эксперты пока не пришли к единому мнению по поводу необходимого уровня антител для получения сертификата.

С 21 февраля россияне смогут получать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».