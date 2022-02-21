Доцент Ермилова высказалась о ситуации на рынке вторичной недвижимости

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова высказалась о ситуации на рынке вторичной недвижимости.

«Из-за высокого спроса на рынке первички в последнем квартале 2021 года цены росли достаточно динамично, и в начале года эта тенденция продолжалась», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, рост цен на первичном рынке и отсутствие необходимости ждать окончания строительства привели к изменению предпочтений граждан в пользу вторички, спрос на которую вырос, подтянув за собой и рост цен.

«Рост может продолжиться, если будет повышаться спрос. Но существенного изменения более 15% вряд ли стоит ожидать, иначе спрос начнёт падать», — сказала Ермилова.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.