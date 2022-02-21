В Петербурге и Ленобласти построят мусорные заводы на месте старых свалок

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава Минприроды России Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили единую концепцию обращения с ТКО.

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках концепции на территории Петербурга и Ленобласти построят пять объектов по переработке отходов на месте старых свалок.

«Впервые в России создаётся подобная концепция для двух субъектов в области обращения с ТКО. Такая возможность была предоставлена законодательно ещё в 2019 году, и до сегодняшнего момента никто ей не воспользовался, кроме Петербурга и Ленобласти», — заявил Буцаев.

По его словам, выполнена очень большая работа.

«Благодаря единой концепции по обращению с ТКО у наших регионов теперь есть возможность формировать программные документы со сроками исполнения, источниками финансирования и распределением ответственности», — отметил, в свою очередь, Беглов.

Со своей стороны, Дрозденко выразил мнение, что для обеспечения задач ресурсосбережения и безопасного обращения с отходами требуется строительство новых современных мощностей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.