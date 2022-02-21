В Петербурге и Ленобласти построят мусорные заводы на месте старых свалок

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, глава Минприроды России Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили единую концепцию обращения с ТКО.
В Петербурге и Ленобласти построят мусорные заводы на месте старых свалок
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках концепции на территории Петербурга и Ленобласти построят пять объектов по переработке отходов на месте старых свалок.

«Впервые в России создаётся подобная концепция для двух субъектов в области обращения с ТКО. Такая возможность была предоставлена законодательно ещё в 2019 году, и до сегодняшнего момента никто ей не воспользовался, кроме Петербурга и Ленобласти», — заявил Буцаев.

По его словам, выполнена очень большая работа.

«Благодаря единой концепции по обращению с ТКО у наших регионов теперь есть возможность формировать программные документы со сроками исполнения, источниками финансирования и распределением ответственности», — отметил, в свою очередь, Беглов.

Со своей стороны, Дрозденко выразил мнение, что для обеспечения задач ресурсосбережения и безопасного обращения с отходами требуется строительство новых современных мощностей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить