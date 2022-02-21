В Подмосковье назвали сроки завершения программы «Чистая вода»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами заявил, что программу «Чистая вода» в регионе полностью реализуют к 2025 году.
В Подмосковье назвали сроки завершения программы «Чистая вода»
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Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году десять территорий — Одинцово, Дзержинский, Щёлково, Фрязино — мы реализовали. К 2025 году программа должна закончиться», — сказал Воробьёв, подчеркнув, что все работы, связанные с обеспечением жителей чистой водой, нужно завершить в срок.

Всего к 2025 году в Подмосковье введут в эксплуатацию более 100 объектов водоснабжения. В 2022 году в регионе построят 30 объектов.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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