В Подмосковье назвали сроки завершения программы «Чистая вода»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами заявил, что программу «Чистая вода» в регионе полностью реализуют к 2025 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году десять территорий — Одинцово, Дзержинский, Щёлково, Фрязино — мы реализовали. К 2025 году программа должна закончиться», — сказал Воробьёв, подчеркнув, что все работы, связанные с обеспечением жителей чистой водой, нужно завершить в срок.

Всего к 2025 году в Подмосковье введут в эксплуатацию более 100 объектов водоснабжения. В 2022 году в регионе построят 30 объектов.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.