В Подмосковье МЧС проведёт проверку безопасности на водоёмах в преддверии весны

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства заявил, что перед приходом весны МЧС должно обеспечить все меры безопасности на водоёмах.
В Подмосковье МЧС проведёт проверку безопасности на водоёмах в преддверии весны
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Также я хочу обратиться к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоёмы. У нас традиционно должны быть меры безопасности предусмотрены, а именно — предупреждения, связанные с выходом на лёд и всем, что этого касается», — сказал Воробьёв.

Также он попросил глав округов взять этот вопрос под контроль.

Как ранее сообщало «Радио 1», с 1 февраля 2022 года лесничества Комитета лесного хозяйства Московской области начинают еженедельные проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону.

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