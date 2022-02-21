В Подмосковье МЧС проведёт проверку безопасности на водоёмах в преддверии весны
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Также я хочу обратиться к МЧС. Очень важно обратить внимание на водоёмы. У нас традиционно должны быть меры безопасности предусмотрены, а именно — предупреждения, связанные с выходом на лёд и всем, что этого касается», — сказал Воробьёв.
Также он попросил глав округов взять этот вопрос под контроль.
Как ранее сообщало «Радио 1», с 1 февраля 2022 года лесничества Комитета лесного хозяйства Московской области начинают еженедельные проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону.