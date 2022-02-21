В Томской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней давности

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В Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.
В Томской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, в июне 2007 года пропала 19-летняя девушка. Вскоре её тело с многочисленными ранениями в области головы было обнаружено на обочине автодороги. Установить обстоятельства преступления долгое время не удавалось.

В начале 2022 года в полицию поступила оперативная информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. На допросе подозреваемый признался в убийстве и показал место преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

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