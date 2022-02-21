В Тверской области создадут дополнительные центры образования «Точка роста»
- РИА Новости
Об этом пишет tverigrad.ru.
Центры будут открыты в 40 муниципалитетах региона. Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будет создано 90 таких центров. Вопрос рассматривался на заседании Президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Сообщается, что в сельских школах региона по нацпроекту «Образование» до 2025 года будет создано 353 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».