В столице назвали число поданных заявок для оформления карты москвича с начала года

С января 2022 года жители столицы подали более 40 тыс. заявок для оформления карты москвича для многодетных семей. Таким образом, число запросов в четыре раза превысило показатель предыдущего периода.

Об этом сообщает НТВ.

Генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин назвал число поданных заявлений от многодетных семей рекордным.

Со своей стороны, замглавы департамента соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер рассказала, что в 2022 году правительство приняло решение предоставить право бесплатного проезда обоим родителям в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения ими обучения.

Ранее такая возможность была лишь у одного родителя, а детям от 16 лет льготу продлевали до 18 лет только в случае, если они проходили обучение в школах или колледжах.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.