Инструктор Кабышев напомнил об особенностях поездок на авто при перепаде температур

Шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев напомнил, что весной днём асфальт может быть мокрым, а в вечернее время суток покроется льдом. По его словам, не все автомобилисты готовы к таким погодным условиям.

В такую погоду резкие манёвры на скорости 75—80 км/ч могут привести к развитию динамического заноса, который может перерасти в ритмический занос, сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Ритмический занос, «ритмика», — это очень неприятное резонансное явление. К нему, как правило, никто не готов. Для 99,9% водителей, попадающих в «ритмику», это полная неожиданность», — отметил Кабышев.

По его словам, автомобилистам необходимо сосредоточить максимум внимания на обстановке вокруг себя.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.