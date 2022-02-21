Инструктор Кабышев напомнил об особенностях поездок на авто при перепаде температур
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В такую погоду резкие манёвры на скорости 75—80 км/ч могут привести к развитию динамического заноса, который может перерасти в ритмический занос, сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«Ритмический занос, «ритмика», — это очень неприятное резонансное явление. К нему, как правило, никто не готов. Для 99,9% водителей, попадающих в «ритмику», это полная неожиданность», — отметил Кабышев.
По его словам, автомобилистам необходимо сосредоточить максимум внимания на обстановке вокруг себя.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.