За сутки в ПВР Ростовской области разместили 2,3 тысячи беженцев из Донбасса

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В пунктах временного размещения в Ростовской области за сутки разместили ещё 2,3 тыс. беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает правительство региона.
За сутки в ПВР Ростовской области разместили 2,3 тысячи беженцев из Донбасса
  • © Андрей Архипов
  • РИА Новости

«В пункты временного размещения прибыли 2,3 тыс. беженцев, все они размещены в ПВР, обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием», — говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

За 24 часа из Ростовской области в другие российские регионы отправили ещё девять поездов, которые перевезли более 7 тыс. человек.

Ранее стало известно, что свыше 21 тыс. эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик за сутки пересекли границу России в Ростовской области.

Общее число беженцев из ДНР и ЛНР в России превысило 60 тыс.

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