За сутки в ПВР Ростовской области разместили 2,3 тысячи беженцев из Донбасса
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- РИА Новости
«В пункты временного размещения прибыли 2,3 тыс. беженцев, все они размещены в ПВР, обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием», — говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.
За 24 часа из Ростовской области в другие российские регионы отправили ещё девять поездов, которые перевезли более 7 тыс. человек.
Ранее стало известно, что свыше 21 тыс. эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик за сутки пересекли границу России в Ростовской области.
Общее число беженцев из ДНР и ЛНР в России превысило 60 тыс.