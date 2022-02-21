Эксперт по безопасности Павлунин описал новую схему обмана с «инвестпроектами»

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Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин рассказал, что мошенники, завлекающие россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали перечислять гражданам на карты деньги, чтобы завоевать их доверие.
Эксперт по безопасности Павлунин описал новую схему обмана с «инвестпроектами»
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«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10—15 тыс. рублей, называя их заработанными средствами на совершённых сделках», — сказал Павлунин в беседе с «Известиями»

По его словам, после лёгкого заработка жертвы переводят мошенникам уже более крупные суммы.

Отмечается, что о новой схеме обмана знают крупнейшие игроки на финансовом рынке — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк и брокер БКС.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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