Автор Telegram-канала «Остановить педофила» рассказал о целях своего проекта

Полковник в отставке, создатель Telegram-канала и общественного движения «Остановить педофила» Алексей Трифонов в интервью RT рассказал о целях своего проекта.

По его словам, проект в первую очередь создан для родителей.

«Чтобы люди понимали способы и средства совершения преступлений, как это происходит, как уводят детей... Чтобы могли обезопасить немножко. Там есть памятки о том, как донести до своего ребёнка, кто такой педофил», — пояснил Трифонов.

При этом он уточнил, что на канале также публикуются примеры различных схем и уловок педофилов, которые они используют, чтобы заманить и похитить детей.

«В первых постах этого канала написаны даже диалоги, которые обычно стандартно используют педофилы перед тем, как увести ребёнка с собой. Соответственно, войти в доверие: погладить кошечку, помочь спасти котёночка, конфет купить, лимонадика, ещё что-то», — заявил Трифонов.

Он добавил, что в канале также публикуется информация о совершённых преступлениях и вынесенных приговорах.

Полное интервью с Алексеем Трифоновым.



