Глава Чувашии Николаев прокомментировал ситуацию с беженцами из Донбасса

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Глава Чувашии Олег Николаев в стриме RT «Летучка» прокомментировал ситуацию с беженцами из Донбасса.
Глава Чувашии Николаев прокомментировал ситуацию с беженцами из Донбасса
  • AP

Он назвал решение принять беженцев абсолютно естественным.

«Мы готовы принять людей, которые покидают свои родные места. Мы ожидаем прибытия первых нескольких сотен человек уже завтра», — сказал он.

По его словам, сейчас определены две площадки для размещения беженцев.

«Это два санатория... Они полностью готовы», — сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.

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