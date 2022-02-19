В Подмосковье стартовал фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»

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В подмосковном городе Пушкино стартовало одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдёт с 19 по 27 февраля 2022 года.

В 2022 году в фестивале будет представлено более 16 направлений видов спорта и единоборств, в нём примут участие около 3,5 тыс. человек из 49 регионов России.

На 19 февраля в программе предусмотрены сумо, косики-карате, пара-карате, мечевой бой.

«20 февраля — боевое самбо, современный мечевой бой, 26 февраля — карате WKF (олимпийское); 27 февраля — всестилевое карате, сене, годзю-рю, уэчи-рю, кёкусинкай, сито-рю, шотокан», — сообщили организаторы.

Кроме того, в рамках программы фестиваля пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, а также встречи с известными спортивными мастерами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

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