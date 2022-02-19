В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией людей из Донбасса. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — приводит ТАСС его слова на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Чуприян поддержал введение режима ЧС в Ростовской области.

Голубев также сообщил, что на территории региона развёрнуто 143 пункта временного размещения ёмкостью около 13 тыс. мест для эвакуированных из Донбасса граждан.

Ранее Ростовская область получила 5 млрд рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Врио главы МЧС России и глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыли в Ростовскую область.