В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
- AP
«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — приводит ТАСС его слова на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.
Чуприян поддержал введение режима ЧС в Ростовской области.
Голубев также сообщил, что на территории региона развёрнуто 143 пункта временного размещения ёмкостью около 13 тыс. мест для эвакуированных из Донбасса граждан.
Ранее Ростовская область получила 5 млрд рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Врио главы МЧС России и глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыли в Ростовскую область.