Береговые ракетные комплексы ЧФ отработали защиту Крыма на учениях
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«Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учения по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Чёрного моря», — цитирует РИА Новости отдел информационного обеспечения ЧФ.
Уточняется, что расчёты комплексов провели марш в назначенные позиционные районы.
В роли условного противника выступили суда Черноморского флота.
Ранее стало известно, что силы и средства ВКС России, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов привлечены к запланированным ранее учениям сил стратегического сдерживания.