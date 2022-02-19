Береговые ракетные комплексы ЧФ отработали защиту Крыма на учениях

Береговые ракетные комплексы Черноморского флота в ходе учений отработали защиту Крыма и Краснодарского края от кораблей условного противника.

«Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учения по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Чёрного моря», — цитирует РИА Новости отдел информационного обеспечения ЧФ.

Уточняется, что расчёты комплексов провели марш в назначенные позиционные районы.

В роли условного противника выступили суда Черноморского флота.

Ранее стало известно, что силы и средства ВКС России, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов привлечены к запланированным ранее учениям сил стратегического сдерживания.