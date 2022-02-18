Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы
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Документ обнародован на официальном портале правовой информации.
«Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах России, войсках национальной гвардии России, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе.
Как отмечает ТАСС, сборы россиян, находящихся в запасе ВС, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.
Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца.
Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни, граждане, «забронированные за органами государственной власти», а также служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.
В апреле прошлого года Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе на военные сборы.