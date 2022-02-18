Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала ситуацию с эвакуацией детей и семей из Донбасса.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка с момента появления первых новостей об эвакуации детей и семей из Донецкой и Луганской народных республик следит за развитием событий и находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что институт уполномоченных по правам ребёнка готов оказать всё необходимое содействие в помощи прибывающим детям и семьям с детьми.

Ранее сообщалось, что первые автобусы с эвакуированными жителями cамопровозглашённой Донецкой народной республики прибыли в Ростовскую область.