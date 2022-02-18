Львова-Белова прокомментировала ситуацию с эвакуацией детей и семей из Донбасса

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала ситуацию с эвакуацией детей и семей из Донбасса.
Львова-Белова прокомментировала ситуацию с эвакуацией детей и семей из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка с момента появления первых новостей об эвакуации детей и семей из Донецкой и Луганской народных республик следит за развитием событий и находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что институт уполномоченных по правам ребёнка готов оказать всё необходимое содействие в помощи прибывающим детям и семьям с детьми.

Ранее сообщалось, что первые автобусы с эвакуированными жителями cамопровозглашённой Донецкой народной республики прибыли в Ростовскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить