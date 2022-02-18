Экономист Масленников прокомментировал ситуацию с размерами упаковок

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

«Делается это, понятно, для того чтобы не повышать розничные цены и не отпугнуть конкретных потребителей того или иного продукта. При этом, естественно, большая часть экспертов говорит, что пределы уменьшения товара в упаковке всё-таки существуют, и рано или поздно начинается уход потребителя либо от этой марки, либо переход на какие-то товары-субституты и так далее», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, в ближайший год такая тенденция может по большей части приостановиться.

Как считает Масленников, одним из вероятных путей может стать расширение «модельного ряда» упаковок.

«Это действительно перспективная вещь, поскольку даже в условиях пандемии мы видим, что люди активно покупают впрок... Соответственно, мы сможем увидеть и большие упаковки, рассчитанные на длительное употребление», — спрогнозировал экономист.

Ранее сообщалось, что производители продуктов вынуждены уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара, из-за роста издержек и чувствительности потребителей к ценам.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН дал правовую оценку ситуации, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.