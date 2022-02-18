Подмосковье лидирует в рейтинге РЭО по части обработки и утилизации отходов за январь

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Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги за первый месяц 2022 года в части выполнения мероприятий в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Лидирующие позиции в рейтинге заняла Московская область.
Подмосковье лидирует в рейтинге РЭО по части обработки и утилизации отходов за январь
  • Legion-Media

По данным регионов, представленным РЭО, на обработку в январе было направлено 40% ТКО, на утилизацию — 7,2%, на захоронение — 82,6%, передаёт телеканал «360».

Лидерами среди регионов по доле обработки ТКО стали Московская, Калужская, Тамбовская, Костромская области, Камчатский край, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Тюменская и Новгородская области.

Среди регионов по доле утилизации ТКО в топ-10 входят Московская и Мурманская области, Камчатский край, Ульяновская область, Красноярский край, Республика Адыгея, Калужская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Костромская область.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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