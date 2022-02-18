Экономист Кокорев рассказал о возможностях для обучения у начинающих инвесторов

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Заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ростислав Кокорев рассказал о возможностях для обучения у начинающих инвесторов.
Экономист Кокорев рассказал о возможностях для обучения у начинающих инвесторов
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«Возможностей для обучения у начинающих инвесторов достаточно много. Материалы предоставляют в том числе сами финансовые организации, клиенты которых могут даже пройти бесплатные курсы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что закон предусматривает разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, и неквалифицированные инвесторы могут вкладывать средства в менее рискованные ценные бумаги, список которых определяет регулятор — Центральный банк.

«При этом у «неквалов» есть возможность пройти тестирование на сайте своего брокера и получить доступ к отдельным категориям более рискованных активов или операций. Но, конечно, успешные ответы на тестовые вопросы не гарантируют, что инвестор не совершит ошибок в будущем», — пояснил Кокорев.

Он добавил, что научиться инвестированию можно, но на это нужно затратить время и определённые усилия.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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