Москва вошла в Глобальный совет по устойчивому туризму

Москва первым из городов России вошла в Глобальный совет по устойчивому туризму, заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает Pravda.Ru.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) продвигает принципы устойчивого развития для туррынка. В состав входят такие города, как Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины.

«Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы, как современного мегаполиса, важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической», — отметила Сергунина.

Концепция устойчивого туризма включает заботу о природе, экономике и социальной сфере.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.