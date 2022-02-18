Москва вошла в Глобальный совет по устойчивому туризму

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Москва первым из городов России вошла в Глобальный совет по устойчивому туризму, заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Москва вошла в Глобальный совет по устойчивому туризму
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Об этом сообщает Pravda.Ru.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) продвигает принципы устойчивого развития для туррынка. В состав входят такие города, как Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины.

«Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы, как современного мегаполиса, важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической», — отметила Сергунина.

Концепция устойчивого туризма включает заботу о природе, экономике и социальной сфере.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

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