Юрист Уткин напомнил о правилах пользования жилыми помещениями

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Юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал правила пользования жилыми помещениями, которые предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов. Соответствующие нормы вступят в силу 1 марта.
Юрист Уткин напомнил о правилах пользования жилыми помещениями
  • Legion-Media

Так, в беседе с Life.ru он заявил, что жильцы имеют право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешёнными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

В то же время стоит помнить, что внешний вид дома, включая остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами.

«Проблемы могут возникнуть при затрагивании несущих стен или если остекление выходит за балконную плиту. Но де-факто это нововведение соответствует правилам домовладения, утверждённым ещё в 2006 году», — уточнил Уткин.

Отмечается, что в перспективе надзорные органы могут тщательнее следить за соблюдением правил.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.

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