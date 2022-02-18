Юрист Уткин напомнил о правилах пользования жилыми помещениями
- Legion-Media
Так, в беседе с Life.ru он заявил, что жильцы имеют право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешёнными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.
В то же время стоит помнить, что внешний вид дома, включая остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами.
«Проблемы могут возникнуть при затрагивании несущих стен или если остекление выходит за балконную плиту. Но де-факто это нововведение соответствует правилам домовладения, утверждённым ещё в 2006 году», — уточнил Уткин.
Отмечается, что в перспективе надзорные органы могут тщательнее следить за соблюдением правил.
Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.