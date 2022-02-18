Юрист Уткин напомнил о правилах пользования жилыми помещениями

Юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал правила пользования жилыми помещениями, которые предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов. Соответствующие нормы вступят в силу 1 марта.

Так, в беседе с Life.ru он заявил, что жильцы имеют право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешёнными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

В то же время стоит помнить, что внешний вид дома, включая остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами.

«Проблемы могут возникнуть при затрагивании несущих стен или если остекление выходит за балконную плиту. Но де-факто это нововведение соответствует правилам домовладения, утверждённым ещё в 2006 году», — уточнил Уткин.

Отмечается, что в перспективе надзорные органы могут тщательнее следить за соблюдением правил.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.