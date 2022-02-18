Премьер Мишустин назначил главой Роспатента замглавы ведомства Зубова

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова. Ранее он занимал должность замглавы ведомства.
Премьер Мишустин назначил главой Роспатента замглавы ведомства Зубова
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности.

В ноябре 2021 года Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Ранее правительство России назначило Ольгу Баталину на должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить