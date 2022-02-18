Премьер Мишустин назначил главой Роспатента замглавы ведомства Зубова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова. Ранее он занимал должность замглавы ведомства.

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности.

В ноябре 2021 года Мишустин назначил Евгения Петрова главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Ранее правительство России назначило Ольгу Баталину на должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.