За сутки в России выявлен 180 071 случай инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявлен 180 071 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 180 622 заболевших.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 784 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 790 пациентов.
Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.
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