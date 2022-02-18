За сутки в России выявлен 180 071 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 180 622 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 784 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 790 пациентов.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.