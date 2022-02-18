Зенитчики ЗВО отбили атаку «противника» с применением С-400 «Триумф» в Ленобласти

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Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, оснащённого системой С-400 «Триумф», выполнили электронные пуски ракет в рамках проведения тактических учений в Ленинградской области.
Зенитчики ЗВО отбили атаку «противника» с применением С-400 «Триумф» в Ленобласти
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В ходе учений бойцы отразили атаку «вражеской» ДРГ, преодолели заражённый участок местности и перевели зенитную систему из походного положения в боевое.

Также военнослужащие осуществили поиск и захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их госпринадлежности и провели электронные пуски ракет.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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