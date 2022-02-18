В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений закрыли из-за повышения уровня воды в Неве до критических отметок.

«Для предотвращения угрозы морского нагонного наводнения в Санкт-Петербурге, вызванного циклоном Иления, 17 февраля 2022 года задействован комплекс защитных сооружений. Закрытие затворов началось в 20:17. По состоянию на 21:20 все затворы судо- и водопропускных сооружений заняли положение «закрыто», — сообщается на сайте КЗС.

Ожидается повышение уровня воды в Неве до 160—170 см.

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