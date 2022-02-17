Спасатель Щетинин рассказал о мерах безопасности при сильном ветре

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Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин на фоне новостей об ухудшении погодных условий в столичном регионе рассказал, как обезопасить себя во время сильного ветра.
Спасатель Щетинин рассказал о мерах безопасности при сильном ветре
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» спасатель посоветовал пересмотреть свои планы в случае неблагоприятного прогноза: стараться как можно реже выходить на улицу, а также подготовить к ударам стихии своё жильё, например закрыть окна.

Если непогода застигла на улице, нужно как можно дальше отойти от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и козырьков, а также от строительных лесов. При шквалистом ветре желательно укрыться в каком-нибудь здании.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал водителям несколько советов, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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