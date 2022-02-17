В «Авито Авто» назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2021 году

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Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2021 году.
В «Авито Авто» назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, наиболее востребованной иномаркой с пробегом по итогам прошлого года стал Ford Focus. Его средняя цена составила 365 тыс. рублей. На долю модели пришлось 2,3% от всех продаж подержанных автомобилей в России.

Далее следуют Hyundai Solaris и Kia Rio.

В список также попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia, Opel Astra и Skoda Octavia.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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