В «Авито Авто» назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2021 году

Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные подержанные иномарки в России в 2021 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, наиболее востребованной иномаркой с пробегом по итогам прошлого года стал Ford Focus. Его средняя цена составила 365 тыс. рублей. На долю модели пришлось 2,3% от всех продаж подержанных автомобилей в России.

Далее следуют Hyundai Solaris и Kia Rio.

В список также попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia, Opel Astra и Skoda Octavia.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.