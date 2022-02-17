В Кировской области отменят QR-коды с 21 февраля

В правительстве Кировской области сообщили, что с 21 февраля в регионе отменяется система QR-кодов. Об этом заявил губернатор региона Игорь Васильев на заседании оперативного штаба.

Наряду с этим контроль за соблюдением масочного режима будет усилен, передаёт progorod43.

Глава области сообщил, что в настоящее время роста заболеваемости не отмечается. За это он поблагодарил всё медицинское сообщество региона.

В то же время Васильев отметил, что эпидемическая ситуация остаётся непростой, поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности.

Также стало известно, что в Мурманской области отменяют обязательное предоставление QR-кодов в ТЦ, общепите и кинотеатрах с 18 февраля, передаёт агентство «Невские новости». Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.