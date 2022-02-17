В Госдуме рассказали о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко сообщила о новых компенсациях для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В разговоре с Общественной службой новостей депутат рассказала о создании комитета по среднему предпринимательству. В его компетенции — поддержка и развитие бизнеса.

«На 2022 год запланирована широкая госпрограмма экосистемы цифровизации, когда удалённо представители бизнеса могут понять возможности, которые им сегодня доступны. В 2022-м это коснётся сферы туризма, сельского хозяйства. Им будет оказана поддержка в организации международных выставок и конференций. Средства, которые выделяются в качестве возмещения, достаточно весомые: для малого и среднего бизнеса — 700 тыс. (рублей. — RT), для крупного — 2 млн. Возмещение можно получить за три мероприятия», — проинформировала Татьяна Кусайко.

Как ранее передавал телеканал НТВ, Московский экспортный центр в 2022 году организует участие столичных компаний в десяти международных выставках.