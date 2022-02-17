Путин отметил, что порядка на дорогах стало больше

Российский президент Владимир Путин отметил, что порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП — меньше.

«Благодаря принятым мерам, в том числе в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», порядка на дорогах — надо это всё-таки признать — стало больше. Знаю, что критика в отношении этих подразделений — она у нас традиционная и вечная, но будем объективно оценивать эту работу. Все-таки порядка стало больше», — цитирует РИА Новости Путина.

Об этом он сказал на коллегии МВД России.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.