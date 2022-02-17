Адвокат: суд в НАО заменил отцу экс-директора ФБК Ивана Жданова условный срок реальным

Суд Ненецкого автономного округа ужесточил с условного наказания до трёх лет колонии приговор отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова.

«Суд ужесточил приговор до трёх лет реального лишения свободы в апелляционной инстанции», — сообщил РИА Новости адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин.

Нарьян-Марский городской суд 19 декабря 2021 года приговорил Юрия Жданова к трём годам условно по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.