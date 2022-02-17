Аналитики рассказали о ситуации на столичном рынке элитной недвижимости
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Об этом свидетельствуют данные международного агентства элитной недвижимости Savills, пишут «Известия».
Среднерыночная цена предложения премиальных новостроек бюджетом от $1 млн впервые преодолела отметку в 1,2 млн рублей за 1 кв. м.
Средний бюджет сделки в минувшем месяце вырос на 17% и достиг 145 млн рублей. В январе 2020 года показатель составлял 124 млн рублей.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.