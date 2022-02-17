Более 20 тысяч москвичей оформили загранпаспорта с помощью криптобиокабин

Более 20 тыс. жителей Москвы подали документы на оформление биометрического загранпаспорта с помощью криптобиокабин в городских центрах госуслуг.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Устройства, в которых можно оформить паспорт сроком на 10 лет, доступны в 96 центрах «Мои документы».

В криптобиокабинах можно отсканировать документы и сдать отпечатки пальцев. Кроме того, предусмотрена возможность сделать фото для будущего документа. Сведения будут переданы в МВД России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что у жителей Московской области также появилась возможность оформить загранпаспорт нового образца в криптокабинах, установленных в 43 МФЦ.