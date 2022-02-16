Глава АИДТ Цицулина высказалась об идее создания национальной куклы

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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина высказалась об идее создания национальной куклы в России.
Глава АИДТ Цицулина высказалась об идее создания национальной куклы
  • Gettyimages.ru
  • © Vacharapong Wongsalab / EyeEm

«Сегодня национальной куклы у нас нет, и создавать её без захватывающей истории и талантливого анимационного фильма бесполезно. Только синергия индустрии анимационного кино, индустрии детских товаров может создать тех национальных героев, которых будут любить наши дети», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметила Цицулина, есть товары, которыми можно гордиться уже сейчас, например игровые пособия, образовательные игры.

«Мы видим уже, что, приходя в магазин, родители отдают предпочтение тем игрушкам, которые сделаны в России. Уже на продукции, не сделанной в России, начинают писать: «Сделано в России», — добавила она.

Ранее Цицулина, выступая в пресс-центре НСН, назвала процент контрафакта среди товаров для детей.

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