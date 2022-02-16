Президент АИДТ Цицулина прокомментировала инициативу по введению «детской карты»

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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина прокомментировала инициативу по введению «детской карты», на которую могут зачислять средства для покупки товаров, необходимых ребёнку.
Президент АИДТ Цицулина прокомментировала инициативу по введению «детской карты»
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«Мы считаем, что имущественные меры поддержки очень важны и имеют несколько дополнительных эффектов. Инструмент с картами (электронным сертификатом) работает эффективно, потому что семьи сами определяют, на что им направить денежные средства. В случае с «детской картой» социальный рубль становится промышленным рублём, как в случае с культурным рублём «Пушкинской карты», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, можно будет существенно стимулировать развитие национального производства, промышленности — родители своим рублём «проголосуют» за то, что им действительно необходимо.

«Это не когда кто-то, как в подарке новорождённым, определяет, какие предметы должны быть. Родители сами знают, из чего ребёнок сегодня вырос, что он хочет читать, что он хочет смотреть, во что играть», — пояснила Цицулина.

Как добавила эксперт, вопрос об объёме средств для «детской карты» пока не обсуждался.

«Мы предлагаем брать за основу сумму в 10 тыс. рублей, равную школьным выплатам в 2021 году, доказавшим свою востребованность», — заключила она.

Ранее Цицулина, выступая в пресс-центре НСН, назвала процент контрафакта среди товаров для детей.

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