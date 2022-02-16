Президент АИДТ Цицулина прокомментировала инициативу по введению «детской карты»
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«Мы считаем, что имущественные меры поддержки очень важны и имеют несколько дополнительных эффектов. Инструмент с картами (электронным сертификатом) работает эффективно, потому что семьи сами определяют, на что им направить денежные средства. В случае с «детской картой» социальный рубль становится промышленным рублём, как в случае с культурным рублём «Пушкинской карты», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, можно будет существенно стимулировать развитие национального производства, промышленности — родители своим рублём «проголосуют» за то, что им действительно необходимо.
«Это не когда кто-то, как в подарке новорождённым, определяет, какие предметы должны быть. Родители сами знают, из чего ребёнок сегодня вырос, что он хочет читать, что он хочет смотреть, во что играть», — пояснила Цицулина.
Как добавила эксперт, вопрос об объёме средств для «детской карты» пока не обсуждался.
«Мы предлагаем брать за основу сумму в 10 тыс. рублей, равную школьным выплатам в 2021 году, доказавшим свою востребованность», — заключила она.
Ранее Цицулина, выступая в пресс-центре НСН, назвала процент контрафакта среди товаров для детей.