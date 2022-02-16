Инженер-программист Голушко рассказал, как распознать телефонных мошенников
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что представители кредитных организаций не имеют права требовать у клиента его личные данные и пароли от карт.
Как пояснил Голушко, паспортные сведения, например, уже есть в базе данных банка.
«Ещё важно понимать, что банк не будет звонить с подозрительных телефонов. Достаточно посмотреть на сайте контактные номера банка. Не будет лишним сообщить банку о том, что вам звонили мошенники», — отметил эксперт.
Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.