Инженер-программист Голушко рассказал, как распознать телефонных мошенников

Инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко рассказал, как отличить телефонных мошенников от представителей банков.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что представители кредитных организаций не имеют права требовать у клиента его личные данные и пароли от карт.

Как пояснил Голушко, паспортные сведения, например, уже есть в базе данных банка.

«Ещё важно понимать, что банк не будет звонить с подозрительных телефонов. Достаточно посмотреть на сайте контактные номера банка. Не будет лишним сообщить банку о том, что вам звонили мошенники», — отметил эксперт.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.