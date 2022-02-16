В РСТ прокомментировали ситуацию с поездками в Таиланд

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что власти Таиланда разрешили лицам, привитым вакциной «Спутник Лайт», прибывать в страну без карантина, но только по специальной программе.

«Это принято с 1 февраля. Но большой поток туристов в Таиланд всё равно сгенерировать не получится, потому что, помимо программы «песочница», и цены стали выше, чем в доковидный период», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, многие летят в Таиланд в том числе транзитными рейсами, но тем не менее большие потоки пока вряд ли удастся сгенерировать.

Как добавил Барзыкин, до мая будут лидировать Египет, Турция, Доминикана и Куба.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.