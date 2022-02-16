В РСТ прокомментировали ситуацию с поездками в Таиланд
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«Это принято с 1 февраля. Но большой поток туристов в Таиланд всё равно сгенерировать не получится, потому что, помимо программы «песочница», и цены стали выше, чем в доковидный период», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
По его словам, многие летят в Таиланд в том числе транзитными рейсами, но тем не менее большие потоки пока вряд ли удастся сгенерировать.
Как добавил Барзыкин, до мая будут лидировать Египет, Турция, Доминикана и Куба.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.