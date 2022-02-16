В Калужской области запустят проекты по переработке отходов

В Калужской области запустят инвестиционные проекты в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Владислав Шапша.

«Совместно мы выработаем план мероприятий по реализации инвестиционного проекта по созданию объектов обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. А также определим перечень объектов и земельные участки для их размещения», — заявил Буцаев.

По его словам, строительство и ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2024 году.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.