Психолог Наумова рассказала об особенностях детей-вундеркиндов

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

«Наша жизнь — это не только знания, но и взаимодействие с обществом, поэтому основная проблема детей-вундеркиндов — в том, что общество их не принимает, а если их не принимает общество в детском возрасте, то, достигнув более старшего возраста, они сталкиваются с дезадаптацией», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила Наумова, бывают случаи, когда и окружающие восхищены, поскольку вундеркинд удивил, принёс какую-то неоценимую пользу.

Вместе с тем, по её словам, нередко юные дарования не дожидаются признания, что также оказывает серьёзное влияние на их жизнь.

Ранее клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с kp.ru рассказала, как родители могут помочь своим детям при обучении на дистанте.