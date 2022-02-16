Психолог Наумова рассказала об особенностях детей-вундеркиндов

Короткая ссылка
Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.
Психолог Наумова рассказала об особенностях детей-вундеркиндов
  • Gettyimages.ru

«Наша жизнь — это не только знания, но и взаимодействие с обществом, поэтому основная проблема детей-вундеркиндов — в том, что общество их не принимает, а если их не принимает общество в детском возрасте, то, достигнув более старшего возраста, они сталкиваются с дезадаптацией», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила Наумова, бывают случаи, когда и окружающие восхищены, поскольку вундеркинд удивил, принёс какую-то неоценимую пользу.

Вместе с тем, по её словам, нередко юные дарования не дожидаются признания, что также оказывает серьёзное влияние на их жизнь.

Ранее клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с kp.ru рассказала, как родители могут помочь своим детям при обучении на дистанте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить