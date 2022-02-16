Бизнес-аналитик Ильичёва рассказала о возможном негативном влиянии чехла на состояние смартфона

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва рассказала о возможном негативном влиянии чехла на состояние смартфона.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что если телефон сильно нагревается в процессе использования или во время подзарядки, то от чехла лучше отказаться.

«Это может свидетельствовать о том, что нагревается батарея и её лучше заменить. В таком случае дополнительное «тепло» от чехла смартфону не нужно. Лучше чехол снять, а само устройство отнести в ремонт», — заявила эксперт.

По её словам, во время летней жары чехол, наоборот, защищает смартфон от перегрева.

«Можно заряжать телефон как с ним, так и без него, никакой разницы не будет. Чехол не нагреет телефон настолько, что это приведёт к поломке устройства или выходу из строя батареи», — добавила Ильичёва.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.