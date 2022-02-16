RT снял фильм о возвращении в Россию усыновлённого американцами петербуржца спустя 25 лет

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Русская редакция RT сняла документальный фильм о 35-летнем Алексе Пике (Александре Тимофееве), который вернулся в Россию спустя 25 лет после того, как его усыновила пара из США.

Алекс Пик (Александр Тимофеев) родился в Ленинграде в 1986 году. Из-за семейных проблем он вместе с братом и сестрой оказался в детдоме. В 1997 году их усыновила пара из США.

Мужчина прожил в США до 34 лет. В апреле прошлого года он попросил RT помочь ему вернуться в Россию, чтобы найти свою биологическую мать.

При подготовке документов для возвращения в Россию Пик выяснил, что в деле об усыновлении была допущена ошибка: документы подписал обычный судья штата, а не федеральный, поэтому мужчина не был официально гражданином США. 

RT запросил у Алекса копии документов для подтверждения его слов и справку об отсутствии судимости. При этом генконсульство России в Хьюстоне провело проверку, по итогам которой в сентябре мужчине был выдан российский паспорт. Вскоре после этого Алекс вылетел в Москву, где снял квартиру и устроился репетитором английского языка в частный детский сад.

Во время новогодних праздников команда RT вместе с Алексом Пиком отправилась в Петербург, где он нашёл дом своего детства.

Как выяснил RT, мать Алекса скончалась в апреле 2012 года. Женщина сама была сиротой из детдома, у неё не было родственников.

«Правда оказалась горькой. До последнего хотелось надеяться, что она жива и здорова. Теперь я приложу все усилия, чтобы найти её могилу, потому что хочу почтить её память. Никому не пожелаю пройти через такое», — отметил Пик.

Кроме того, в Петербурге мужчина узнал, что в апреле 2022 года детдом, в котором он воспитывался, будет отмечать юбилей, запланирована встреча «выпускников». Алекс планирует приехать на эту встречу.

Подробнее об истории Алекса Пика — в материале RT.

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