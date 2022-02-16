В Подмосковье откроют ещё 60 ресторанов «Макдоналдс» в ближайшие пять лет

В Московской области откроют ещё 60 ресторанов «Макдоналдс» в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор компании Марк Карена заключили соответствующее соглашение на ПМЭФ в 2021 году. Теперь достигнуты договорённости о реализации проекта.

Область сама поставляет сыр, мясные полуфабрикаты, молочные продукты и овощи в сеть. В подмосковных «Макдоналдсах» работают более 25 тыс. человек. За счёт новых предприятий появится ещё 6 тыс. рабочих мест.

«Мы в постоянном контакте с «Макдоналдсом». Примем активное участие в подборе участков. Уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в «Макдоналдс», порядка 40%», — заявил министр продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Со своей стороны, министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что объём инвестиций в развитие сети на территории региона уже сейчас составляет 12 млрд рублей.

«Дополнительно планируют инвестировать ещё 7 млрд», — добавила она.

Первый подмосковный «Макдоналдс» был открыт в Мытищах.