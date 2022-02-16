Автоэксперт Сачков дал советы по замене масляного фильтра

Автоэксперт издания «За рулём» Максим Сачков дал советы по замене масляного фильтра.

«По регламенту, производители советуют менять медную шайбу при каждой замене масла. При затяжке она деформируется, поэтому при повторной установке может быть негерметичной. А ведь задача шайбы — в том, чтобы не пропускать масло», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам эксперта, если не заметить вовремя лампочку падения давления двигателя, то может потребоваться дорогостоящий ремонт.

«Я бы рекомендовал поменять, поскольку иначе лотерея. Перетянули немного в прошлый раз, она деформировалась и больше нормально не затянется», — добавил Сачков.

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