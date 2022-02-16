Автоэксперт Сачков дал советы по замене масляного фильтра
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«По регламенту, производители советуют менять медную шайбу при каждой замене масла. При затяжке она деформируется, поэтому при повторной установке может быть негерметичной. А ведь задача шайбы — в том, чтобы не пропускать масло», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По словам эксперта, если не заметить вовремя лампочку падения давления двигателя, то может потребоваться дорогостоящий ремонт.
«Я бы рекомендовал поменять, поскольку иначе лотерея. Перетянули немного в прошлый раз, она деформировалась и больше нормально не затянется», — добавил Сачков.
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